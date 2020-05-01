Бессмертный полк России передаст Знамя Победы участникам морского парада в Санкт-Петербурге

УК «Перекоп», в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, займет место у причала Английской набережной в Санкт-Петербурге. Помимо учебного корабля Балтийского флота, в акватории Невы будут стоять малый противолодочный корабль «Казанец», противодиверсионный катер «Нахимовец» и базовый тральщик «Павел Хенов».

Символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне морякам Ленинградской военно-морской базы передадут представители регионального штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге и морской инженерной компании «Фертоинг», шефствующей над учебным кораблём Балтийского флота «Перекоп».

Копию Знамени Победы и флаг Бессмертного полка России поднимут 9 мая на мачте учебного корабля «Перекоп» - флагмана морского парада в Санкт-Петербурге.

Как отметил 1 мая заместитель руководителя регионального штаба Бессмертного полка России в Санкт-Петербурге полковник запаса Юрий Лелюх: «Для всероссийского движения «Бессмертный полк России» это большая честь – передать эстафету шествия Бессмертного полка Балтийскому флоту, моряки которого громили фашистов на подступах к Ленинграду и в Балтийском море, освобождали Прибалтику, штурмовали Кенигсберг».

Кроме того, 9 мая копия Знамени Победы и флаг Бессмертного полка России будут подняты в городе Воинской славы Кронштадт, на причальной стенке Восточной Усть-рогатки, где дислоцированы силы Ленинградской ВМБ БФ.