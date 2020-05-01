FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +12
72.73р79.12р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
01.05.2020 11:12
9
Печать

«Давай я сяду на капот, и ты меня сфоткаешь». На Лахтинском проспекте «Киа» сбил участницу фотосессии

Авария с участием пешехода произошла в Приморском районе Петербурга. Пострадавшую вывело на проезжую часть чувство прекрасного.

Как сообщает «Дорожный инспектор», 1 мая около 4:08 на Лахтинском проспекте затормозил ВАЗ. Девушка покинула водительское кресло со словами «О, а давай я сяду на капот, и ты меня сфоткаешь на фоне Лахта-Центра?!» Подруга-пассажир ещё не успела подобрать ракурс, как в стоявший ВАЗ влетел «Киа», а затем задел желающую сфотографироваться. 25-летняя пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

Komendant
Девушка за рулём была, любительница заниженных вазов.
Diver_5e4d0cc16db88
Точно брюнет, вот и все приметы сходятся на этом авто клиренс, тонировка.. ну а Яндекс это в принципе,вовсе не такси если не знали.. и там, вполне вероятно, такой же сидел.. нашли друг друга в общем...
pila_grigoryeva
опять южнорасиянин на такси ездил по новой родине как по аулу
Питер конечно превратился в какую то этнически криминальную помойку опасную для жизни .Куча изнасилований и грабежей таксистами из средней азии и закавказья -и все равно набирают гостей с юга
Политика путина ведет нас к краху
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний