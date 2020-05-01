«Давай я сяду на капот, и ты меня сфоткаешь». На Лахтинском проспекте «Киа» сбил участницу фотосессии
Авария с участием пешехода произошла в Приморском районе Петербурга. Пострадавшую вывело на проезжую часть чувство прекрасного.
Как сообщает «Дорожный инспектор», 1 мая около 4:08 на Лахтинском проспекте затормозил ВАЗ. Девушка покинула водительское кресло со словами «О, а давай я сяду на капот, и ты меня сфоткаешь на фоне Лахта-Центра?!» Подруга-пассажир ещё не успела подобрать ракурс, как в стоявший ВАЗ влетел «Киа», а затем задел желающую сфотографироваться. 25-летняя пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести.