Директор НИИ им. Склифосовского о развитии эпидемии: Это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры
Инкубационный период заражения коронавирусом может достигать трех недель. Об этом 1 мая в эфире телеканала «Россия-24» заявил директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков.
«Инкубационный период может быть до трех недель. Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры», — подчеркнул Петриков (цитата по РИА Новости).
По словам главы НИИ им. Склифосовского, в последнее время значительно увеличилось количество тяжелых пациентов с диагнозом «коронавирус».
Напомним, Россия находится на восьмом месте по количеству зараженных в мире. По последним данным, всего заболевших в стране 106 498 человек.