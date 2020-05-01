Директор НИИ им. Склифосовского о развитии эпидемии: Это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры

Инкубационный период заражения коронавирусом может достигать трех недель. Об этом 1 мая в эфире телеканала «Россия-24» заявил директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков.



«Инкубационный период может быть до трех недель. Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры», — подчеркнул Петриков (цитата по РИА Новости).



По словам главы НИИ им. Склифосовского, в последнее время значительно увеличилось количество тяжелых пациентов с диагнозом «коронавирус».

