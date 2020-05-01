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01.05.2020 10:07
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Директор НИИ им. Склифосовского о развитии эпидемии: Это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры

Инкубационный период заражения коронавирусом может достигать трех недель. Об этом 1 мая в эфире телеканала «Россия-24» заявил директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков.

«Инкубационный период может быть до трех недель. Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры», — подчеркнул Петриков (цитата по РИА Новости).

По словам главы НИИ им. Склифосовского, в последнее время значительно увеличилось количество тяжелых пациентов с диагнозом «коронавирус».

Напомним, Россия находится на восьмом месте по количеству зараженных в мире. По последним данным, всего заболевших в стране 106 498 человек.

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Комментарии (13)

260802031
Я не понимаю, почему бы не разрешить паникерам сидеть дома хоть годами, а остальным дать жить нормальной жизнью?
Αнатолий Κононов
У них нет понимания о помощи населению, в любом крупном бизнесе чистый оклад без десятков надбавок и коэффициентов за рабочие процессы копеечный, в среднем бизнесе зарплаты вообще как правило это мрот в лучшем случае, в мелком бизнесе их надо искать в лупу. Официально по КЗОТ, предприятия объявляют простой ( у кого была такая возможность финансовая) и платят копейки. как жить месяц людям , особенно кто снимает жилье - непонятно. Дальше если на счетах ничего не остается ,то мелкий и средний бизнес закрывается выставляя людей на улицу. А в крупном бизнесе очень часто персонал трудоустроен на рекрутинговую компанию и с ним расстаются. Активы сосредоточены в другой компании. Все обещания государства свелись к тому, что в светлом будущем оно обещает забрать поменьше у тех, кто доживет или предлагает игру с банком "ну-ка получи кредит". Не можете ничего дать людям-тогда оставьте им самим право выбора, как поступать в это время. А у вас много кнута и невидимый пряник
S_PB
Вообще жизнь смертельное заболевание, да ещё итпередающаяся половым путем...
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