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01.05.2020 00:36
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Скворцова заявила, что в последние недели Россия почти выходила на плато по распространению COVID-19

Россия почти выходила на плато по распространению коронавируса, такая ситуация наблюдалась в последние недели. Об этом заявила бывший министр здравоохранения РФ и действующий руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев», — сказала она в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале 30 апреля, пишет ТАСС.

Скворцова также напомнила жителям страны о необходимости соблюдать ограничения в период майских праздников, подчернив, что особенно важно минимизировать социальные контакты.

Ранее о выходе России на плато по распространению коронавируса поговорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация во многом зависит от того, насколько хорошо жители страны будут соблюдать режим самоизоляции до 11 мая.

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Комментарии (4)

krasnonosov
Никакого вам плато пока из Китая не дойдет контейнер с ошейниками для дорогих россиян. А вот после легкого щелчка на каждой шее можно будет и снимать ограничения.
Nothing
Я почти беременна
Ростислав Павчинский
Даже почти права. Средний прирост количества новых случаев всего 3% в день. Иначе говоря, последняя неделя по числу вновь выявленных всего на 25 процентов тяжелее предыдущей. Естественно, все это - "если доверять нашим цифрам".
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