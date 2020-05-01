Скворцова заявила, что в последние недели Россия почти выходила на плато по распространению COVID-19

Россия почти выходила на плато по распространению коронавируса, такая ситуация наблюдалась в последние недели. Об этом заявила бывший министр здравоохранения РФ и действующий руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев», — сказала она в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале 30 апреля, пишет ТАСС.