Скворцова заявила, что в последние недели Россия почти выходила на плато по распространению COVID-19
Россия почти выходила на плато по распространению коронавируса, такая ситуация наблюдалась в последние недели. Об этом заявила бывший министр здравоохранения РФ и действующий руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
«Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев», — сказала она в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале 30 апреля, пишет ТАСС.
Скворцова также напомнила жителям страны о необходимости соблюдать ограничения в период майских праздников, подчернив, что особенно важно минимизировать социальные контакты.
Ранее о выходе России на плато по распространению коронавируса поговорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация во многом зависит от того, насколько хорошо жители страны будут соблюдать режим самоизоляции до 11 мая.