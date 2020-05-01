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Пять аргументов за «малоэтажку»
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга действует строгий высотный регламент. Здесь, на подъезде к Пушкину, ведёт комплексное освоение территории строительная компания «Терминал-Ресурс». Новый микрорайон получил название «На Царскосельских холмах».
На большей части территории проекта допускается жилое строительство не выше 18 метров — это высота четырёхэтажного дома с мансардой. Застройщик возводит малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Благодаря своим характеристикам и местоположению они завоёвывают всё большую популярность.
Плотность населения
При средней плотности населения в Санкт-Петербурге на 2019-й год около 3 700 человек на квадратный километр, в Пушкинском районе плотность в 4 раза ниже — порядка 900 чел./кв. км.
Для сохранения комфортной среды проживания на Царскосельских холмах следуют тому же принципу: в жилых комплексах «Образцовых кварталах» проектируются просторные дворы, а на прилегающей территории строятся расширенные межквартальные дороги.
Социальная среда
Каждый «Образцовый квартал» состоит из трёх-четырёх домов. В жилом комплексе «Образцовый квартал 5», например, 383 квартиры, а в «Образцовом квартале 3» — 168 квартир. В таких условиях соседи быстро знакомятся друг с другом, между ними устанавливаются добрососедские отношения, их дети дружат, во дворах проводятся общие праздники, проще решаются организационные вопросы.
Зеленая зона
В районе малоэтажной застройки нет производств, умеренное дорожное движение, а значит — чище воздух и ниже уровень шума. Вблизи от «Образцовых» новостроек начинаются знаменитые пушкинские парки. Дворцово-парковые ансамбли Пушкина и исторический центр города включены в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО.
Парковка и транспорт
Удачное расположение и развитая транспортная инфраструктура позволяют царскосёлам быстро добираться не только до центра Пушкина, но и в любую точку Санкт-Петербурга. Автомобилисты могут воспользоваться скоростными трассами: Петербургское, Киевское, Волхонское и Пулковское шоссе, Витебский проспект, КАД, ЗСД. Дорога до ближайших станций метро («Московская, «Купчино», «Звёздная») занимает 20 минут. АО «РЖД» в ближайшей перспективе планирует открытие железнодорожной станции «19 км» на ветке «Луга — Балтийская», после чего до Балтийского вокзала можно будет добраться за 25 минут.
В 2019-м году началось строительство Южной широтной магистрали. Четырехполосная дорога пройдет от Волхонского шоссе к Петрозаводскому, с Сарицкой улицы будет построен выезд на Петербургское шоссе.
Всё рядом
На Царскосельских холмах формируется самодостаточный микрорайон по образцу престижных европейских пригородах. Проект комплексной застройки рассчитан на 15 лет и включает в себя, помимо жилых домов, транспортную и социальную инфраструктуру, коммерческие и развлекательные объекты. Уже сейчас рядом с «Образцовыми кварталами» есть сетевые магазины, аптека, салон красоты, медицинский центр. В 2018-м году введён в эксплуатацию современный детский сад с бассейном, проектируются ещё два садика и две школы. Рядом есть спортивные клубы и детские развивающие центры.
Когда-то люди стремились из периферии в центр, потому что в центре было больше возможностей для заработка и досуга. В эпоху развитых информационных технологий и транспортной инфраструктуры можно жить, где угодно, и оставаться при этом в гуще событий. Теперь многие горожане всё чаще выбирают тихие пригороды.
Отдел продаж застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовый кварталы»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
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