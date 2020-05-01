Пять аргументов за «малоэтажку»

На большей части территории проекта допускается жилое строительство не выше 18 метров — это высота четырёхэтажного дома с мансардой. Застройщик возводит малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Благодаря своим характеристикам и местоположению они завоёвывают всё большую популярность.



Плотность населения



При средней плотности населения в Санкт-Петербурге на 2019-й год около 3 700 человек на квадратный километр, в Пушкинском районе плотность в 4 раза ниже — порядка 900 чел./кв. км.



Для сохранения комфортной среды проживания на Царскосельских холмах следуют тому же принципу: в жилых комплексах «Образцовых кварталах» проектируются просторные дворы, а на прилегающей территории строятся расширенные межквартальные дороги.



Социальная среда



Каждый «Образцовый квартал» состоит из трёх-четырёх домов. В жилом комплексе «Образцовый квартал 5», например, 383 квартиры, а в «Образцовом квартале 3» — 168 квартир. В таких условиях соседи быстро знакомятся друг с другом, между ними устанавливаются добрососедские отношения, их дети дружат, во дворах проводятся общие праздники, проще решаются организационные вопросы.



Зеленая зона



В районе малоэтажной застройки нет производств, умеренное дорожное движение, а значит — чище воздух и ниже уровень шума. Вблизи от «Образцовых» новостроек начинаются знаменитые пушкинские парки. Дворцово-парковые ансамбли Пушкина и исторический центр города включены в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО.

