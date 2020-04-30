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30.04.2020 23:17
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Минобороны отчиталось об инфицированных COVID-19 военнослужащих и курсантах

В России количество военнослужащих, у которых выявили новый коронавирус, выросло до 1 068 человек, сообщается в информационным бюллетене Минобороны РФ по недопущению распространения коронавирусной инфекции 30 апреля. Накануне показатель составлял 1 044 человек.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 30 апреля с.г. установлено 1 068 военнослужащих с положительными результатами», — говорится в бюллетене.

В госпиталях Минобороны находятся 342 человека, в изоляторах по месту службы – 250 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10 человек. В свою очередь, на дому изолированы 466 человек.

За весь период выздоровели 109 военных.

Минобороны отмечает, что число военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами на коронавирус составляет 1 140 человек. Кроме того, число преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с коронавирусом составляет 283 человек, а инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ — 285 человек.

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Комментарии (1)

Djnyana
Для нас сейчас, крайне важно, на чьей стороне Армия и Флот! Для нас, разумеется, я подразумеваю для - Народа России. Так же, разумеется, что Армия России и, Флот России это и есть - сама Россия, которые, с натяжкой, могут послать Британию - куда подальше.. Но это было.. - давно. Сейчас ситуация изменилась в принципе! )
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