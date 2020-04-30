Минобороны отчиталось об инфицированных COVID-19 военнослужащих и курсантах

В России количество военнослужащих, у которых выявили новый коронавирус, выросло до 1 068 человек, сообщается в информационным бюллетене Минобороны РФ по недопущению распространения коронавирусной инфекции 30 апреля. Накануне показатель составлял 1 044 человек.



«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 30 апреля с.г. установлено 1 068 военнослужащих с положительными результатами», — говорится в бюллетене.



В госпиталях Минобороны находятся 342 человека, в изоляторах по месту службы – 250 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 10 человек. В свою очередь, на дому изолированы 466 человек.

