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30.04.2020 22:28
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Рогозин сообщил о шести погибших от COVID-19 сотрудниках Роскосмоса

Генеральных директор госкорпорации "Роскосмос" сообшил о 6 погибших от заражения новым коронавирусом сотрудниках ракетно-космической отрасли.

Дмитрий Рогозит на своей странице в Twitter, вечером 30 апреля также сообщил о том, что общее количество инфицированных сотрудников увеличилось до 173.

"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 20:00 30.04.2020 года: всего заболевших - 173, выздоровевших - 16, умерших - шесть", - написал Рогозин.

Накануне глава Роскосмоса сообщал о 148 случаях заражения среди работников ракетно-космической отрасли.

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Комментарии (2)

Nothing
Освоение Марса откладывается....
Brit
Это говорит о том, что в Роскосмосе много ровесников Гагарина.
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