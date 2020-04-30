Рогозин сообщил о шести погибших от COVID-19 сотрудниках Роскосмоса
Генеральных директор госкорпорации "Роскосмос" сообшил о 6 погибших от заражения новым коронавирусом сотрудниках ракетно-космической отрасли.
Дмитрий Рогозит на своей странице в Twitter, вечером 30 апреля также сообщил о том, что общее количество инфицированных сотрудников увеличилось до 173.
Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 20:00 30.04.2020— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 30, 2020
ВСЕГО ЗАБОЛЕВШИХ - 173,
ВЫЗДОРОВЕВШИХ - 16,
УМЕРШИХ - 6
"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 20:00 30.04.2020 года: всего заболевших - 173, выздоровевших - 16, умерших - шесть", - написал Рогозин.
Накануне глава Роскосмоса сообщал о 148 случаях заражения среди работников ракетно-космической отрасли.