ФАС проверит механизм выдачи сертификатов за отменные из-за пандемии перелеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вечером 30 апреля на своём официальном сайте заявила о том, что изучит предложенные авиакомпаниями новые условия и механизм компенсации средств за билеты на отмененные рейсы



«ФАС изучит условия и механизм компенсации средств за билеты на отмененные рейсы, по информации СМИ предлагаемые пассажирам авиакомпаниями», – говорится в сообщении ведомства.



«При невозможности денежных выплат будут проверены условия выдачи и использования сертификатов на право покупки авиабилетов в будущих периодах», - уточнили в ФАС.

