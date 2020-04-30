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30.04.2020 22:17
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ФАС проверит механизм выдачи сертификатов за отменные из-за пандемии перелеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вечером 30 апреля на своём официальном сайте заявила о том, что изучит предложенные авиакомпаниями новые условия и механизм компенсации средств за билеты на отмененные рейсы

«ФАС изучит условия и механизм компенсации средств за билеты на отмененные рейсы, по информации СМИ предлагаемые пассажирам авиакомпаниями», – говорится в сообщении ведомства.

«При невозможности денежных выплат будут проверены условия выдачи и использования сертификатов на право покупки авиабилетов в будущих периодах», - уточнили в ФАС.

При этом ведомство рекомендует авиаперевозчикам выработать технические решения, позволяющие получить компенсацию онлайн, без очного посещения представительств авиакомпаний, доступных не во всех городах и не всегда оснащенных оборудованием и персоналом для обработки большого количества обращений граждан, уточнили в ФАС.

Кроме того, ФАС России совместно с региональными управлениями сравнит цены на авиабилеты отменённых и планируемых рейсов в сопоставимых условиях.

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Комментарии (1)

alexpv
А проверяй не проверяй, если денег нет и страна в одном не очень приличном месте!
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