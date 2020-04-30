JazzМарафон на «Фонтанке» завершается: впереди — сюрприз и «Джаз на Неве»
#fontankajazzday практически завершен: с минуты на минуту вас ждет музыкальный сюрприз от участников JazzМарафона. После этого в нашем эфире начнется запись Гала-концерта «Джаз на Неве» с участием оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Народного артиста РФ Сергея Жилина, народной артистки РФ Ларисы Долиной, Интарса Бусулиса и других.
Сегодня в течение дня с нами были Владимир Фейертаг, Jazz Philharmonic Orchestra и Давид Голощекин, Кэтрин Рассел и Дебора Браун, Интарс Бусулис, Владимир Волков, Андрей Кондаков и Per Oddvar Jovansen, Игорь Бутман и Сергей Жилин.
Напомним, наш марафон в Международный день джаза — благотворительный. На главной странице #безантракта - вы найдете большую и яркую кнопку пожертвований «Помочь врачам». Все средства будут перечислены в Фонд профилактики рака «Не напрасно!» на развитие его антиковидного проекта. Напомним, «Не напрасно» вместе с организациями-партнерами временно занимается поиском необходимых материалов, препаратов и средств индивидуальной защиты для больниц, принимающих пациентов с ОРВИ, гриппом, пневмонией и COVID-19. При совершении пожертвований на определенные суммы вы можете получить сувениры и подарки от музыкантов.
Марафон закончится через считанные минуты, но джаз останется с вами до 23.00 — на «Фонтанке.ру» #безантракта.
«Фонтанка.ру»