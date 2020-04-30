JazzМарафон на «Фонтанке» завершается: впереди — сюрприз и «Джаз на Неве»

#fontankajazzday практически завершен: с минуты на минуту вас ждет музыкальный сюрприз от участников JazzМарафона. После этого в нашем эфире начнется запись Гала-концерта «Джаз на Неве» с участием оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Народного артиста РФ Сергея Жилина, народной артистки РФ Ларисы Долиной, Интарса Бусулиса и других.



Сегодня в течение дня с нами были Владимир Фейертаг, Jazz Philharmonic Orchestra и Давид Голощекин, Кэтрин Рассел и Дебора Браун, Интарс Бусулис, Владимир Волков, Андрей Кондаков и Per Oddvar Jovansen, Игорь Бутман и Сергей Жилин.