Мамаев хочет без суда возместить ущерб за автомобиль телеведущей Первого канала

По словам адвоката, его клиент еще в ходе предварительного расследования в декабре 2018 года осуществил именной денежный перевод за причиненный ущерб на сумму 200 тысяч рублей. Сведения об этом представлены в уголовное дело, и Ушакова была официально уведомлена об этом, но почему-то не воспользовалась этими деньгами.

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев намерен без суда удовлетворить претензии телеведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Как сообщает в четверг, 30 апреля, «Р-Спорт» со ссылкой на адвоката футболиста Игоря Бушманова, Мамаев готов возместить ущерб, причиненный автомобилю Ушаковой.

«Мамаев подтверждает, что готов и в настоящее время единолично возместить полностью ущерб без каких-либо судебных разбирательств, что и будет сделано в ближайшее время», — подчеркнул Бушманов.

В октябре 2018 года в потасовке с Мамаевым и Александром Кокориным пострадал водитель Ушаковой Виталий Соловчук. Ущерб также был нанесен ее автомобилю: у «Мерседеса» было разбито стекло и помята задняя дверь. Ушакова подала в суд на футболистов и требует около 300 тысяч рублей с них. Рассмотрение дела начнется 6 мая.