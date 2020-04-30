Автомобильная пробка просочилась в двор. Заторы из окон своих квартир снимают жители севера Петербурга
Вереницу машин наблюдают из окон и с балконов собственных квартир жители Выборгского района. Автомобильная пробка растянулась вдоль окруженного многоэтажками двора вечером 30 апреля.
Затор из нескольких десятков легковушек и грузовиков снял на видео один из местных жителей. «Все хотят на Энгельса проскочить побыстрее», — прокомментировал увиденное автор записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В комментариях пользователи соцсети предположили, что петербуржцы массово рванули на дачи и шашлыки. Владельцы личного транспорта также добавляют, что помимо проспекта Энгельса полностью обездвижены Суздальский проспект и проспект Просвещения.
Напомним, этим вечером на петербургских дорогах фиксируют аномальные пробки. Загруженность городских трасс уже в середине дня достигала 4 баллов.