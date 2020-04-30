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30.04.2020 19:44
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Автомобильная пробка просочилась в двор. Заторы из окон своих квартир снимают жители севера Петербурга

Вереницу машин наблюдают из окон и с балконов собственных квартир жители Выборгского района. Автомобильная пробка растянулась вдоль окруженного многоэтажками двора вечером 30 апреля.

Затор из нескольких десятков легковушек и грузовиков снял на видео один из местных жителей. «Все хотят на Энгельса проскочить побыстрее», — прокомментировал увиденное автор записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи соцсети предположили, что петербуржцы массово рванули на дачи и шашлыки. Владельцы личного транспорта также добавляют, что помимо проспекта Энгельса полностью обездвижены Суздальский проспект и проспект Просвещения.

Напомним, этим вечером на петербургских дорогах фиксируют аномальные пробки. Загруженность городских трасс уже в середине дня достигала 4 баллов.

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Комментарии (2)

vic_5e4cd1938d1a8
Фонтанка, хорошо, что пытаетесь исправить ошибки, но получается не очень:
"Автомобильная пробка просочилась в двор."
По русски будет "во двор". Исправьте
vic_5e4cd1938d1a8
Фонтанка, когда ляпы в тексте убирать будете, до их публикации?
Автор, исправь заголовок новости:
"Автомобильная пробка просочились в двор."
Уже кто-то писал, что тексты, похоже, набирают гастарбайтеры.
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