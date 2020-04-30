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30.04.2020 19:29
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Кадыров пригрозил отправлять нарушителей самоизоляции на уборку улиц

Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом 30 апреля призвал усилить контроль за передвижением и ужесточить наказание для нарушителей самоизоляции. Лидер республики предложил заставлять их мести улицы, убирать больницы, отнимать средства передвижения у вольно катающихся.

«Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы, чистят больницы, работают… из-за того, что они неделю не могут усидеть дома, мы не можем рисковать здоровьем людей», — цитирует Кадырова РИА Новости.

Глава Чечни призвал жителей республики оставаться дома, помогая таким образом медикам и правоохранительным органам. Также Кадыров заверил, что в его регионе нет проблем с койками, скорыми, медикаментами и питанием для пациентов.

Вместе с тем он поручил главе МВД по Чечне задерживать и штрафовать нарушителей режима ограничений, который был продлён до 12 мая.

Ранее глава Чеченской республики поручил разработать план мероприятий по поэтапной отмене ограничительных мер, введённых в связи с пандемией COVID-19.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Знает о чем говорит. Ведь своего первого русского нарушителя он наказал в свои 16 лет.
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