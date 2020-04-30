Кадыров пригрозил отправлять нарушителей самоизоляции на уборку улиц

Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом 30 апреля призвал усилить контроль за передвижением и ужесточить наказание для нарушителей самоизоляции. Лидер республики предложил заставлять их мести улицы, убирать больницы, отнимать средства передвижения у вольно катающихся.

«Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы, чистят больницы, работают… из-за того, что они неделю не могут усидеть дома, мы не можем рисковать здоровьем людей», — цитирует Кадырова РИА Новости.