Смольный дополнит список системообразующих предприятий. Претендентам выставили критерии и просят подавать заявки

Центр в течение трех рабочих дней проверит заявку на соответствие критериям. Целесообразность включения в перечень будет рассматриваться на заседаниях рабочей группы по мониторингу ключевых экономических показателей в условиях эпидемии COVID-19.

Тех, кто уверен, что достоин составить им компанию, чиновники просят прислать заявки через личный кабинет на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства.

Как ранее сообщала «Фонтанка», для попадания в список системообразующих среднесписочная численность работников организации за 2018 год должна составить не менее 500 человек, а выручка за 2018 год — не менее 1 млрд руб.



Также должен быть в наличии один из дополнительных критериев: например, соответствие одному из перечисленных ОКВЭД — «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром», «Водоснабжение, водоотведение, ликвидация загрязнений, организация сбора и утилизации отходов», «Строительство», «Транспортировка и хранение», либо организация должна входить в состав предприятий оборонно-промышленного комплекса или осуществлять разработку и внедрение критических технологий.



Наконец, чтобы попасть в заветный перечень, организация должна оказывать влияние на социальную стабильность и (или) быть значимой для сохранения инфраструктуры и производственных цепочек, а также участвовать в реализации перспективных инвестиционных проектов и (или) национальных проектов.

