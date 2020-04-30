КХЛ отказала Сечину. Потолок зарплат в лиге не будет увеличен до 1,3 млрд рублей

Континентальная хоккейная лига рассмотрела предложение ЦСКА увеличить ранее утвержденный потолок зарплат в размере 900 млн рублей до 1,3 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе КХЛ в четверг, 30 апреля, члены правления в ходе заочного голосования отклонили это предложение.



«Голосование по вопросу изменения предельного размера потолка заработных плат было инициировано членом совета директоров КХЛ, президентом ООО «ПХК ЦСКА» Игорем Есмантовичем, обратившимся с соответствующим письмом в адрес председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко и президента КХЛ Алексея Морозова. Письмо содержало предложение увеличить размер потолка заработных плат в сезоне-2020/2021 до 1,3 млрд рублей. Согласно уставу ООО «КХЛ», предложение Игоря Есмантовича было вынесено на рассмотрение совета директоров ООО «КХЛ», — говорится в заявлении на сайте лиги.