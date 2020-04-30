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30.04.2020 19:03
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КХЛ отказала Сечину. Потолок зарплат в лиге не будет увеличен до 1,3 млрд рублей

Континентальная хоккейная лига рассмотрела предложение ЦСКА увеличить ранее утвержденный потолок зарплат в размере 900 млн рублей до 1,3 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе КХЛ в четверг, 30 апреля, члены правления в ходе заочного голосования отклонили это предложение.

«Голосование по вопросу изменения предельного размера потолка заработных плат было инициировано членом совета директоров КХЛ, президентом ООО «ПХК ЦСКА» Игорем Есмантовичем, обратившимся с соответствующим письмом в адрес председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко и президента КХЛ Алексея Морозова. Письмо содержало предложение увеличить размер потолка заработных плат в сезоне-2020/2021 до 1,3 млрд рублей. Согласно уставу ООО «КХЛ», предложение Игоря Есмантовича было вынесено на рассмотрение совета директоров ООО «КХЛ», — говорится в заявлении на сайте лиги.

Бюджет ЦСКА наравне со СКА в последние годы был самым большим в КХЛ и достигал 1,75 млрд рублей (по данным на октябрь 2019 года). Однако петербургская команда готовилась к введению жесткого потолка зарплат, чего не скажешь о московских армейцах. Ранее СКА расстался еще с пятью хоккеистами. Напомним, что владелец ЦСКА — глава «Роснефти» Игорь Сечин.

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Комментарии (2)

dimas062
Интересно, если этого персонажа раскулачить, хватит России из кризиса выйти и бизнес с гражданами реально поддержать?
Sibir_5e4d67bbb7aea
Сечину остаётся выкупить все команды... тогда точно можно вешать себе медальку с КГ...
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