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30.04.2020 18:54
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Смольный: Новый учебный год в Петербурге начнется 1 сентября «как положено»

Председатель комитета по образованию Жанна Воробьева рассказала о том, когда и как в Петербурге начнется новый учебный год-2020–2021.

«1 сентября мы начнем учебный год как положено. Те часы повторения, которые планируются на первую четверть, будут очень важны и для детей, и для учителей», — заявила она 30 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ранее продолжение дистанционного обучения и в следующем учебном году не исключал в эфире канала «Россия 24» глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Учебный год в школах Петербурга закончится в дистанционном формате 22 мая. Родителям всех учащихся, кроме выпускных классов, разрешили забрать детей и увезти на дачу, освободив от уроков. Оценки в таком случае будут выставляться по итогам за три четверти.

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