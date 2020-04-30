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30.04.2020 17:39
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Путин поручил правительству разработать еще один пакет поддержки экономики

Президент России провел совещание по поводу развития экономики РФ во время коронавируса.

«Попросил правительство подготовить очередной пакет экстренной поддержки граждан и экономики. Решения, которые должны вступить в силу уже в ближайшее время», — заявил 30 апреля Владимир Путин во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, ситуация требует «быстрого и оперативного реагирования» от российских властей. Он также подчеркнул, что решения нужно не только принять, но и реализовать с «ощутимым результатом для граждан и экономики».

Путин поручил подготовить и подробные доклады о реализации принятых ранее мер.

Первый пакет поддержки экономики был принят еще в марте. Тогда власти сформировали специальный антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей, которые должны были пойти на льготные кредиты. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии COVID-2019. В этот раз малому и среднему бизнесу, который пострадал от коронавируса, пообещали гранты для выплаты сотрудникам МРОТ при сохранении 90% занятости на предприятиях. Кроме того, власти пообещали поддержку и системообразующим предприятиям.

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Комментарии (4)

Pilat
Предвкушаю......золотой дождь.
Лаймовый
Может не надо, бизнес не знает как предыдущий пакет поддержки пережить.
krasnonosov
Какие штрафы и новые налоги для населения введут на этот раз?
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