Путин поручил правительству разработать еще один пакет поддержки экономики
Президент России провел совещание по поводу развития экономики РФ во время коронавируса.
«Попросил правительство подготовить очередной пакет экстренной поддержки граждан и экономики. Решения, которые должны вступить в силу уже в ближайшее время», — заявил 30 апреля Владимир Путин во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, ситуация требует «быстрого и оперативного реагирования» от российских властей. Он также подчеркнул, что решения нужно не только принять, но и реализовать с «ощутимым результатом для граждан и экономики».
Путин поручил подготовить и подробные доклады о реализации принятых ранее мер.
Первый пакет поддержки экономики был принят еще в марте. Тогда власти сформировали специальный антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей, которые должны были пойти на льготные кредиты. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии COVID-2019. В этот раз малому и среднему бизнесу, который пострадал от коронавируса, пообещали гранты для выплаты сотрудникам МРОТ при сохранении 90% занятости на предприятиях. Кроме того, власти пообещали поддержку и системообразующим предприятиям.