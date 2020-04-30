Путин поручил правительству разработать еще один пакет поддержки экономики

Президент России провел совещание по поводу развития экономики РФ во время коронавируса.



«Попросил правительство подготовить очередной пакет экстренной поддержки граждан и экономики. Решения, которые должны вступить в силу уже в ближайшее время», — заявил 30 апреля Владимир Путин во время совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, ситуация требует «быстрого и оперативного реагирования» от российских властей. Он также подчеркнул, что решения нужно не только принять, но и реализовать с «ощутимым результатом для граждан и экономики».

