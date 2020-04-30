FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
73.69р80.05р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 17:08
1
Печать

«Пьяные» истории с дорог. Среди задержанных водителей — агрессивный вор и пользователь каршеринга

Несколько водителей с признаками опьянения задержаны в Петербурге. Истории у всех разные: один — водитель грузовика, не имеющий соответствующей категории, другой — «искатель приключений», обворовавший заправку и устроивший драку, третий — один из последних пользователей каршеринга.

30 апреля около 3:30 на Кузьминском шоссе, 32, инспекторы ОГИБДД по Пушкинскому району оформили 42-летнего водителя, управлявшего тягачом Mercedes 1843 с полуприцепом. Он надул 1.341 мг/л, это тяжёлая степень опьянения. Кроме того, у него отсутствовала категория СЕ. «Ехал на загрузку, что-то внятно объяснить не смог, да и вообще он с трудом разговаривал», — отмечает «Дорожный инспектор». Грузовик переместили на специализированную стоянку. Водителя отстранили от управления и составили на него административные протоколы по части 1 статьи 12.7 (не имеет права управления, без соответствующей категории) и по части 1 статьи 12.8 (управление ТС в состоянии опьянении) КоАП РФ.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Предыдущей ночью, около 4:30, в посёлке Тярлево, по данным «Инспектора», инспекторы того же отдела задержали жителя Коммунара с бурной жизнью. 18 февраля этого года мужчина уже был оформлен за управление автомобилем в наркотическом опьянении (статья 12.8, часть 1, КоАП РФ). 15 апреля он стал счастливым обладателем «Ниссана Альмера». А 29-го, установив подложные номера, на АЗС на Московском шоссе вместе с пассажиром украл топливо, затем они учинили драку в микрорайоне Славянка. Сотрудники ГИБДД выявили у водителя признаки наркотического опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Водитель «Форда», выломавший столбики на тротуаре Невского проспекта в ту же ночь, с 28 на 29 апреля, тоже оказался с признаками наркотического опьянения, пишет «Дорожный инспектор». ДТП произошло около 23 часов на Невском, 41, 34-летний мужчина не справился с управлением, двигаясь от Фонтанки в сторону площади Восстания. Инспекторы ОБ ДПС 1 ГИБДД оформили его статье 12.26, часть 1, КоАП за отказ от медицинского освидетельствования.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Ещё один любопытный случай произошёл днём 28 апреля. Аренду каршеринговых автомобилей временно приостановили, но те, кто снял машину на долгий срок, продолжают кататься. Такой пользователь попался инспекторам ОБ ДПС №1 ГИБДД на Садовой улице, 26, за рулём Hyundai сервиса Rentmee. 30-летний мужчина, опять же с признаками наркотического опьянения, от медосвидетельствования отказался и был оформлен по той же статье, что и гонщик на Невском. «Лишение водительского, штраф в ГИБДД и каршеринге обеспечены», — отмечает «Дорожный инспектор».

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

😷⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/topmaska
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний