Несколько водителей с признаками опьянения задержаны в Петербурге. Истории у всех разные: один — водитель грузовика, не имеющий соответствующей категории, другой — «искатель приключений», обворовавший заправку и устроивший драку, третий — один из последних пользователей каршеринга.

30 апреля около 3:30 на Кузьминском шоссе, 32, инспекторы ОГИБДД по Пушкинскому району оформили 42-летнего водителя, управлявшего тягачом Mercedes 1843 с полуприцепом. Он надул 1.341 мг/л, это тяжёлая степень опьянения. Кроме того, у него отсутствовала категория СЕ. «Ехал на загрузку, что-то внятно объяснить не смог, да и вообще он с трудом разговаривал», — отмечает «Дорожный инспектор». Грузовик переместили на специализированную стоянку. Водителя отстранили от управления и составили на него административные протоколы по части 1 статьи 12.7 (не имеет права управления, без соответствующей категории) и по части 1 статьи 12.8 (управление ТС в состоянии опьянении) КоАП РФ.