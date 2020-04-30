«Пьяные» истории с дорог. Среди задержанных водителей — агрессивный вор и пользователь каршеринга
Несколько водителей с признаками опьянения задержаны в Петербурге. Истории у всех разные: один — водитель грузовика, не имеющий соответствующей категории, другой — «искатель приключений», обворовавший заправку и устроивший драку, третий — один из последних пользователей каршеринга.
30 апреля около 3:30 на Кузьминском шоссе, 32, инспекторы ОГИБДД по Пушкинскому району оформили 42-летнего водителя, управлявшего тягачом Mercedes 1843 с полуприцепом. Он надул 1.341 мг/л, это тяжёлая степень опьянения. Кроме того, у него отсутствовала категория СЕ. «Ехал на загрузку, что-то внятно объяснить не смог, да и вообще он с трудом разговаривал», — отмечает «Дорожный инспектор». Грузовик переместили на специализированную стоянку. Водителя отстранили от управления и составили на него административные протоколы по части 1 статьи 12.7 (не имеет права управления, без соответствующей категории) и по части 1 статьи 12.8 (управление ТС в состоянии опьянении) КоАП РФ.
Предыдущей ночью, около 4:30, в посёлке Тярлево, по данным «Инспектора», инспекторы того же отдела задержали жителя Коммунара с бурной жизнью. 18 февраля этого года мужчина уже был оформлен за управление автомобилем в наркотическом опьянении (статья 12.8, часть 1, КоАП РФ). 15 апреля он стал счастливым обладателем «Ниссана Альмера». А 29-го, установив подложные номера, на АЗС на Московском шоссе вместе с пассажиром украл топливо, затем они учинили драку в микрорайоне Славянка. Сотрудники ГИБДД выявили у водителя признаки наркотического опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался.
Водитель «Форда», выломавший столбики на тротуаре Невского проспекта в ту же ночь, с 28 на 29 апреля, тоже оказался с признаками наркотического опьянения, пишет «Дорожный инспектор». ДТП произошло около 23 часов на Невском, 41, 34-летний мужчина не справился с управлением, двигаясь от Фонтанки в сторону площади Восстания. Инспекторы ОБ ДПС 1 ГИБДД оформили его статье 12.26, часть 1, КоАП за отказ от медицинского освидетельствования.
Ещё один любопытный случай произошёл днём 28 апреля. Аренду каршеринговых автомобилей временно приостановили, но те, кто снял машину на долгий срок, продолжают кататься. Такой пользователь попался инспекторам ОБ ДПС №1 ГИБДД на Садовой улице, 26, за рулём Hyundai сервиса Rentmee. 30-летний мужчина, опять же с признаками наркотического опьянения, от медосвидетельствования отказался и был оформлен по той же статье, что и гонщик на Невском. «Лишение водительского, штраф в ГИБДД и каршеринге обеспечены», — отмечает «Дорожный инспектор».