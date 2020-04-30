«В условиях отсутствия адекватного ответа». Бизнес-омбудсмен предложил президенту план спасения бизнеса

«Мы считаем, что реализуемые правительством Российской Федерации меры не соответствуют сложности сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса и одновременным падением спроса из-за цен на сырье. Масштаб проблем в условиях отсутствия адекватного ответа со стороны государства может привести к массовым банкротствам предприятий и значительному росту безработицы», — говорится в обращении.

Действующих сейчас мер поддержки бизнеса недостаточно для его спасения в условиях коронавирусных ограничений — такое мнение бизнес-омбудсмен Борис Титов высказал в письме президенту РФ Владимиру Путину, сообщает 30 апреля РБК.

Сейчас более 50% бизнеса временно или навсегда прекратили деятельность, пишет Титов.



В качестве альтернативы омбудсмен предлагает разрешить большинству компаний возобновить работу при условии выполнения санитарно-эпидемиологических норм, а также предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте-апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала.



Также в пакет мер Титова вошли предложения отправлять работников в бессрочный отпуск, запретить банкам ухудшать кредитную историю компаний, пострадавших из-за пандемии, запретить отключение коммунальных услуг и взыскание неустоек за неуплату коммунальных платежей, предоставить ТРЦ налоговые каникулы и мораторий на взимание платы по кредитам, а также объявить амнистию для тех, кто был осужден за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.



О недостаточности мер поддержки ранее сообщали и петербургские предприниматели. О том, что они писали в петициях губернатору Александру Беглову, читайте в материале «Фонтанки».

