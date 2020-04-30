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30.04.2020 16:38
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В Росгвардии обнаружили более 300 случаев заражения коронавирусом. Уверяют — тяжелых нет

Среди личного состава Росгвардии зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 апреля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На 30 апреля 2020 года среди личного состава войск 339 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Тяжелых случаев течения инфекционного заболевания среди представителей ведомства нет», — подчеркнули в Росгвардии.

35 человек уже выздоровели и получили по два отрицательных результата тестов на Covid-19. На стационарное лечение отправлены 103 человека, из них 62 — в ведомственные медицинские учреждения Росгвардии, а 41 — в больницы системы Минздрава. Остальные находятся на самоизоляции и домашнем лечении.

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Комментарии (6)

мухомор
тяжелых нет потому как их задним числом уволили?
Dimitry Antonov
Вот же незадача и досада какая!
Ранимые и трепетные сотрудники Росгвардии страдают и болеют, а отдубасить и посадить некого!
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