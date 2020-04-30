В Росгвардии обнаружили более 300 случаев заражения коронавирусом. Уверяют — тяжелых нет
Среди личного состава Росгвардии зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 апреля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«На 30 апреля 2020 года среди личного состава войск 339 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Тяжелых случаев течения инфекционного заболевания среди представителей ведомства нет», — подчеркнули в Росгвардии.
35 человек уже выздоровели и получили по два отрицательных результата тестов на Covid-19. На стационарное лечение отправлены 103 человека, из них 62 — в ведомственные медицинские учреждения Росгвардии, а 41 — в больницы системы Минздрава. Остальные находятся на самоизоляции и домашнем лечении.