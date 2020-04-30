Московский отремонтируют от Сенной до Обводного, движение будут ограничивать и закрывать
В праздничные дни начнётся ремонт Московского проспекта от Сенной площади до набережной Обводного канала, который продлится до конца мая.
Как сообщает 30 апреля городская администрация, планируется отремонтировать участок длиной 2,2 километра — это 42,49 тысячи «квадратов» проезжей части. Тротуар обновлять не будут. Работы стоимостью 77,46 миллиона рублей выполнит АО «Буер».
В связи с работами вводятся следующие ограничения движения:
- с 2 по 4 мая, с 9 по 11 мая и с 7 по 8 июня — на Технологической площади;
- с 2 по 5 мая и с 9 по 11 мая — на Московском проспекте от Технологической площади до 1-й Красноармейской улицы;
- с 2 по 11 мая — на Московском проспекте от 1-й Красноармейской улицы до нечетной стороны набережной Обводного канала, включая перекрестки;
- с 10 по 22 мая — на Московском проспекте от Сенной площади до нечетной стороны набережной реки Фонтанки, включая перекрестки;
- с 14 по 22 мая и с 24 мая по 6 июня — на Московском проспекте от четной стороны набережной реки Фонтанки до Технологической площади.
На двух участках проезд закроют:
- с 17 по 22 мая — по переулку Бринько у Сенной площади;
- с 17 по 22 мая и 24 мая — по Обуховской площади.