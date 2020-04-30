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30.04.2020 16:25
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Московский отремонтируют от Сенной до Обводного, движение будут ограничивать и закрывать

В праздничные дни начнётся ремонт Московского проспекта от Сенной площади до набережной Обводного канала, который продлится до конца мая.

Как сообщает 30 апреля городская администрация, планируется отремонтировать участок длиной 2,2 километра — это 42,49 тысячи «квадратов» проезжей части. Тротуар обновлять не будут. Работы стоимостью 77,46 миллиона рублей выполнит АО «Буер».

В связи с работами вводятся следующие ограничения движения:

  • с 2 по 4 мая, с 9 по 11 мая и с 7 по 8 июня — на Технологической площади;
  • с 2 по 5 мая и с 9 по 11 мая — на Московском проспекте от Технологической площади до 1-й Красноармейской улицы;
  • с 2 по 11 мая — на Московском проспекте от 1-й Красноармейской улицы до нечетной стороны набережной Обводного канала, включая перекрестки;
  • с 10 по 22 мая — на Московском проспекте от Сенной площади до нечетной стороны набережной реки Фонтанки, включая перекрестки;
  • с 14 по 22 мая и с 24 мая по 6 июня — на Московском проспекте от четной стороны набережной реки Фонтанки до Технологической площади.

На двух участках проезд закроют:

  • с 17 по 22 мая — по переулку Бринько у Сенной площади;
  • с 17 по 22 мая и 24 мая — по Обуховской площади.

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Комментарии (1)

dragvs
Матвиенковские тротуары не хотят случайно переделать вдоль всего Московского? Это же позор какой-то
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