Петербург получил дополнительно почти 800 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом

Правительство России выделило Петербургу дополнительно 781,4 млн рублей на «обеспечение оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией». Об этом 30 апреля сообщается на сайте Смольного.



Чиновники уточнили, что средства пойдут на оснащение дополнительного коечного фонда, который создается в городе. А также на обеспечение учреждений здравоохранения системой централизованного снабжения кислородом и средствами индивидуальной защиты для медиков.



Кроме того, деньги потратят на оснащение больниц Петербурга «в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям «анестезиология и реаниматология» и «пульмонология» при инфекционных заболеваниях». Средства уже поступили в бюджет города.

