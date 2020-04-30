В Новосибирске уволили требовавшую во время самоизоляции «оформлять всех поголовно» начальницу участковых
Начальница городского отдела участковых Новосибирска Елена Устинова была уволена. Ранее в Сеть утекли ее голосовые сообщения подчиненным, от которых она требовала штрафовать граждан за несоблюдение режима самоизоляции.
«Новосибирское МВД начало служебную проверку после аудио, где сотрудница полиции требует выполнять план по нарушителям карантина; начальницу отдела участковых уволили», — об этом 30 апреля сообщает издание «Сиб.фм» со ссылкой на региональное МВД.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудница лишилась должности «по отрицательным мотивам».
Ранее голосовые сообщения, которые якобы были отправлены Устиновой сотрудникам, опубликовали в Telegram. В них женский голос призывает участковых выполнять план по штрафам граждан во время режима самоизоляции и «оформлять поголовно всех, кроме женщин с колясками и стариков», чтобы в каждом районе было по 10–15 протоколов. Нормативы в записи обосновываются постановлением главы ГУВД по Новосибирской области Юрия Стерликова. Через несколько дней после обнародования сообщений он ушел в отставку. В МВД отрицают, что это связано с произошедшим с Устиновой.