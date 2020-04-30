Петербургский академик РАН: Лечение коронавируса плазмой не до конца изучено и не является рецептом спасения

Директор Национального центра имени Алмазова, и академик РАН, Евгений Шляхто рассказал о том, что в мае в России могут начать проводить клинические испытания с плазмой крови переболевших COVID-19.



Как он заявил журналистам 30 апреля, по опыту других стран уже известно, что не любая плазма является эффективной, а антитела появляются только у 30–40% выздоровевших, кроме того, ученые пока плохо понимают все механизмы действия плазмы переболевших пациентов.

«Все мы ждем какого-то чудодейственного рецепта, плазмы переболевших пациентов, которая вылечит нас всех и позволит избежать тяжелых осложнений. В последних методических указаниях Минздрава есть только информация о том, что такая технология есть, и мы начинаем исследование этого вопроса, — сказал он. — Как лечебная технология это пока использоваться не может, но мы планируем использовать её для лечения наших пациентов в рамках проведения клинических исследований. Этот подход возможен, и я думаю, что в ближайшее время мы сможем его реализовать».