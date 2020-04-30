Представитель ВОЗ в РФ: Мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну заболевания Covid-19

Вторая волна пандемии коронавируса неизбежна из-за небольшого количества людей с иммунитетом к новой инфекции. Об этом 30 апреля в интервью ТАСС сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.



«Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну», — заявила Вуйнович.



Она добавила, что опыт первой волны коронавируса специалистам в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля необходимо использовать для более слаженной совместной работы и своевременного контроля за распространением COVID-19.

