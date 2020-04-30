ГК «ПСК»: «удалёнка» дала результат

В апреле отдел продаж ГК «ПСК» работал дистанционно. Переключение на удалённый клиентский сервис было проведено за один день и обеспечило полноценную работу отдела продаж.



Объем продаж за месяц объективно снизился. Однако скорректированный план перевыполнен на 25%, несмотря на снижение числа обращений на 20%. Общий объём продаж ГК «ПСК» в апреле сопоставим с показателями апреля 2019 г.



Драйверами спроса в прошлом году выступили апарт-комплекс Like и ЖК «Славянка». В этом году — апарт-комплекс START и новые проекты бизнес класса: ЖК «Новый Невский» рядом с Невским проспектом и Nobelius в исторической части Выборгского района.



Темпы продаж сохранены за счёт трёх факторов. Это сбалансированный портфель проектов в трёх сегментах недвижимости: бизнес-, комфорт-класса и апартаментов. Непрерывность строительства как фактор доверия покупателей. И оперативный запуск системы дистанционных продаж и оформления ипотеки.



— Несмотря на пугающие мировые новости, рынок сохранил спокойствие. Первая половина месяца ознаменовалась общей неопределённостью и часть покупателей заняла выжидательную позицию. Наше регулярное информирование о работе строительных площадок, фактическое опережение графиков строительства и стабильная ценовая политика сохранили проявленный ранее интерес к предложениям. Таким образом, сделки, что были поставлены на паузу в начале апреля, к концу месяца активизировались. Общий результат лучше, чем предполагалось, — отмечает директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь.



Апартаменты и бизнес — лидеры «удалёнки»



Лидером интереса покупателей стали апартаменты — более половины всех обращений в отдел продаж. Доходная специализация такой недвижимости делает её похожей на другие инвестиционные инструменты. Изучение которых в режиме онлайн и с помощью удалённых консультантов уже давно является привычным.



На конец апреля в START реализовано 40% от текущего товарного запаса. Высокий спрос обусловлен тем, что комплекс является наиболее доступным на данный момент предложением в этом сегменте рынка с ценой от 1,65 млн руб.

В проектах бизнес класса ГК «ПСК» I квартал показал уверенный рост продаж с сохранением динамики в апреле. По сравнению с январём-апрелем 2019 г. продажи выросли на 30%.



В ЖК «Новый Невский» на конец апреля реализовано 35% товарного спроса, что является подтверждение высокого интереса к этому проекту и его эксклюзивной локации. Выход на финальную степень готовности в ЖК Nobelius также предопределил повышение покупательского интереса. Фактор законченного внешнего вида традиционно влияет на спрос в проектах точечной застройки в высоком ценовом сегменте. ЖК Nobelius будет введён в эксплуатацию конце 2020 г.



Ипотечный фактор



Сервисы дистанционного оформления ипотеки стали вторым звеном полноценных удалённых покупок недвижимости. В апреле ГК «ПСК» начала проводить оформление удалённых сделок с ипотекой от Сбербанка. Только по программам Сбербанка в апреле реализовано более 20% квартир и апартаментов. Усреднённая доля ипотечных сделок в проектах ГК «ПСК» составила более 50%.



— Программа льготной ипотеки стимулировала всплеск обращений в наш отдел продаж. Кроме того, ряд банков-партнёров ПСК предложил еще более привлекательные условия, — говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина. — Несмотря на решение Центробанка в очередной раз понизить ключевую ставку, до конца года мы вряд ли увидим более привлекательное предложение, чем текущая льготная ипотека. Поэтому нашим клиентам мы рекомендуем не откладывать решение. Весьма вероятно, что это минимальный уровень на ближайшие два-три года.



Цены



Один из наиболее популярных вопросов от покупателей в апреле: «Что будет с ценами?» Текущие события не повторяют сценарии 2014 или 2008 гг., кроме того, рынок с тех пор претерпел изменения. Поэтому перспектив к удешевлению недвижимости в Петербурге нет.



— Земля в черте города становится всё более дефицитным ресурсом. Как следствие, дорожает и она, и строительство на ней. Кроме этого, темп ввода жилья в Петербурге замедлился почти вдвое, — говорит Сергей Мохнарь. — Льготная ипотека поднимает новую волну спроса, что также станет причиной роста цен. На строительство и наши обязательства кризис и самоизоляция не повлияли.



ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании «ПСК»



Комплекс LIKE — застройщик ООО «Альянс-Девелопмент», проектная декларация на сайте https://like.house/documents



ЖК «Славянка» — застройщик ООО «СУ-235», проектная декларация на сайте http://slavyanka.house



Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/



ЖК Нобелиус — застройщик ООО «Виктория», проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/



ЖК «Новый Невский» — застройщик ООО «Тележная 32», проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

