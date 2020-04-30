В Петербурге коронавирус нашли у роженицы клиники Отта — после того, как в больнице заболела врач

Роженица клиники Отта сдала положительный тест на коронавирус. Она платно обследовалась после подтверждения COVID-19 у врача-гинеколога.



Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, накануне в клинику Отта доставили пациентку для родов. Они прошли успешно. Тестирование на коронавирус женщине не проводили. Из-за симптомов ОРВИ она решила заказать платную услугу в лабораторной службе «Хеликс».



Сегодня к полудню пришел подтвержденный анализ на коронавирус. Пациентка находится в родильном отделении.



Ранее женщина наблюдалась в клинике Отта, контактировала с врачами. Одному из них — 51-летней акушеру-гинекологу — диагностировали COVID-19. По словам директора медцентра Игоря Когана, официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди медперсонала и пациентов до сих пор нет.

