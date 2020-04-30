FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
73.69р80.05р
СРОЧНО

В Петербурге две новых смерти от COVID

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 13:51
1
Печать

В Петербурге коронавирус нашли у роженицы клиники Отта — после того, как в больнице заболела врач

Роженица клиники Отта сдала положительный тест на коронавирус. Она платно обследовалась после подтверждения COVID-19 у врача-гинеколога.

Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, накануне в клинику Отта доставили пациентку для родов. Они прошли успешно. Тестирование на коронавирус женщине не проводили. Из-за симптомов ОРВИ она решила заказать платную услугу в лабораторной службе «Хеликс».

Сегодня к полудню пришел подтвержденный анализ на коронавирус. Пациентка находится в родильном отделении.

Ранее женщина наблюдалась в клинике Отта, контактировала с врачами. Одному из них — 51-летней акушеру-гинекологу — диагностировали COVID-19. По словам директора медцентра Игоря Когана, официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди медперсонала и пациентов до сих пор нет.

30 апреля стало известно о заражении врачей и пациентов онкоцентра в Песочном. Несколько отделений закрыты на карантин.

О развитии эпидемии в Петербурге, стране и мире читайте в онлайне «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

😷⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/luxmask
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний