Центробанк понизил курсы евро и доллара почти на рубль

Банк России снизил курсы единой европейской и американской валют после укрепления рубля на бирже.



Официальный курс евро, установленный Центробанком на 6 мая, составил 79,12 рубля, а для доллара — 72,73. Это почти на рубль меньше, чем вчера. Об этом 30 апреля сообщается на сайте ЦБ.



Биржевой курс европейской валюты сегодня держится ниже психологически важной отметки в 80 рублей. По данным на 13:25 мск, за евро дают 79,58. Доллар, в свою очередь, торгуется за 73,15.



Укрепление рубля происходит на фоне дорожающей нефти. Так, за баррель Brent дают уже 25,33 доллара.

