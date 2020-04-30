Главный храм Вооруженных сил России в Подмосковье пока открывать не будут. Решили ждать, пока закончится эпидемия
Запланированное на майские праздники открытие Главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» отложено на неопределенный срок из-за коронавируса. Строители намерены ждать отложенного парада Победы.
Об этом 30 апреля пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники. Строительство было приурочено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, планировалось провести торжественную церемонию 6 мая. Однако из-за коронавируса ее придется отложить. Неназванный собеседник издания говорит о «синхронизации» с днем празднования Дня Победы, обсуждаемые даты — 24 июня или 3 сентября.
Храм к открытию практически готов, 22 апреля его осмотрел министр обороны Сергей Шойгу. Вдохновение для внутреннего убранства авторы брали в петербургских соборах и, как выяснилось несколько дней назад, в исторических событиях. В Сеть попали кадры с мозаиками. Одна называется «Парад Победы», на ней изображение Сталина, вторая носит название «Бескровное присоединения Крыма», разглядеть на панно можно президента России Владимира Путина, Сергея Шойгу, председателя Совфеда Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова. В РПЦ заявили, что мозаичное изображение уместно, однако Путин сказал, что изображать его портреты в храмах еще рано.