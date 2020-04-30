Им вменяют четыре кражи — в августе прошлого года портмоне со 100 евро исчезло из кармана бельгийца на Владимирском проспекте, кошелек с такой же суммой вытащили у корейца в автобусе на Московском проспекте в октябре. Также задержанным припомнили декабрьскую кражу у японца на Невском проспекте, ущерб по делу 22 тысячи рублей, и украденную сумку там же у гражданина Филиппин 5 января этого года, он заявил ущерб в 16 тысяч.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД 30 апреля, обыски прошли накануне, среди подозреваемых — двое граждан среднеазиатского государства 35 и 49 лет, 18-летний петербуржец и 28-летний уроженец Смоленской области.

Четверых вероятных карманников навестили оперативники уголовного розыска по разным районам Петербурга. Следствие считает их причастными к похищению кошельков у иностранных туристов.

Главк показал обыски при поддержке СОБРа по адресам двоих подозреваемых. Одного из них сотрудники практически вытащили из кровати, сидящий в трусах мужчина сказал, что не знает, почему к нему пришли.

— Ранее судимы?

— Фактически нет.

— А за что подозревали?

— Ну, за кражи.

— Кражи чего?

— Денег.

— А где крали?

— Я не крал.

Следствие будет просить об аресте задержанных.