Глава рабочей группы по борьбе с инфекцией: В Петербурге ситуация с коронавирусом стабилизируется после майских праздников

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто сделал прогноз о развитии ситуации в городе.



По его словам, пика эпидемия в городе не достигла. Но ситуация развивается без лавинообразного увеличения новых случаев. А рост числа выявленных случаев заражения связан с увеличением тестирования. Но больше половины из них не нуждаются в госпитализации.



«Ситуация находится под контролем, — заявил Шляхто 30 апреля журналистам. — После майских праздников мы должны выйти на стабилизацию».

