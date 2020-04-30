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В Петербурге 336 случаев заражения коронавирусом

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30.04.2020 12:29
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Глава рабочей группы по борьбе с инфекцией: В Петербурге ситуация с коронавирусом стабилизируется после майских праздников

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто сделал прогноз о развитии ситуации в городе.

По его словам, пика эпидемия в городе не достигла. Но ситуация развивается без лавинообразного увеличения новых случаев. А рост числа выявленных случаев заражения связан с увеличением тестирования. Но больше половины из них не нуждаются в госпитализации.

«Ситуация находится под контролем, — заявил Шляхто 30 апреля журналистам. — После майских праздников мы должны выйти на стабилизацию».

Напомним, за сутки в Петербурге выявили 336 новых случаев заражения коронавирусом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

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SNOW
Странная формулировка - "после майских мы должны выйти на стабилизацию". Кому должны? Есть некий план по срокам? интересно, с кем он согласован - с вирусом?
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