FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
73.69р80.05р
СРОЧНО

В Петербурге 336 случаев заражения коронавирусом

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 12:16
4
Печать

Россия выделит дополнительные средства застрявшим в других странах россиянам

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал дополнительную помощь гражданам РФ, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за коронавируса пока не могут вернуться из-за рубежа. Эти средства, как и выделенные ранее, пойдут на оплату питания, проживания и другие неотложные нужды тем, кто сам сейчас не может справиться с этими расходами», — заявил 30 апреля Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Россия также готова помочь соотечественникам в вопросе продления виз и документов в других государствах. Мишустин подчеркнул, что российская сторона продолжает принимать «необходимые меры» для вывоза россиян из других стран.

Ранее премьер уже распорядился выделить полмиллиарда рублей застрявшим россиянам, а также потребовал составить график их возвращения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

WuhanRockCafe
Помощь застрявшим в Куршавеле и Бали это еще цветочки.
Только что в новостях сообщили о выделении 2 млрд. рублей помощи микрофинансовым организациям - каков анекдотец, а?
Гость
Молодцы, бедные люди остались без средств к существованию на Бали, в Куршавеле, Сейшелах их выгнали с вилл, как они там бедные
😷⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/vmaske
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний