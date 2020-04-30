Россия выделит дополнительные средства застрявшим в других странах россиянам

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за коронавируса пока не могут вернуться из-за рубежа. Эти средства, как и выделенные ранее, пойдут на оплату питания, проживания и другие неотложные нужды тем, кто сам сейчас не может справиться с этими расходами», — заявил 30 апреля Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал дополнительную помощь гражданам РФ, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.

По его словам, Россия также готова помочь соотечественникам в вопросе продления виз и документов в других государствах. Мишустин подчеркнул, что российская сторона продолжает принимать «необходимые меры» для вывоза россиян из других стран.



Ранее премьер уже распорядился выделить полмиллиарда рублей застрявшим россиянам, а также потребовал составить график их возвращения.

