Водителя, сбившего насмерть женщину на Дороге жизни, нашли за три дня. Он был на лизинговой машине
Полиция задержала предполагаемого виновника смертельного ДТП на Дороге жизни. Водитель скрывался три дня.
ДТП произошло 26 апреля около 23:55 на 24-м километре Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье). Автомобиль сбил насмерть женщину и скрылся. Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, машину и водителя нашли днём 29 апреля в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Петербурге, на Полюстровском проспекте. Это белая «Шкода Рапид» 2018 года выпуска, принадлежащая компании и находящаяся в лизинге. Через пару часов был задержан и мужчина, который, предположительно, сбил на «Шкоде» пешехода. Это 53-летний житель Петербурга, его забрали от его дома на севере города и отвезли в полицию. Там его опросили и взяли обязательство о явке.
Установлена личность погибшей женщины. Это 31-летняя петербурженка, жившая на Тихорецком проспекте, через несколько дней у неё должен был быть день рождения.