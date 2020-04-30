Холдинг USM Алишера Усманова покупает «ИКС Холдинг»

Компания приобретет «ИКС Холдинг» через свое подразделение «ЮэСэМ Телеком». Сделка будет структурирована путем обмена долей. В результате основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников получит 10 % акций «ЮэСэМ Телеком», 80 % акций компании останутся у USM, а еще 10 % — у гендиректора USM Ивана Стрешинского. Завершить сделку планируется в течение 2020 года.

Холдинг бизнесмена Алишера Усманова USM договорился о покупке 100-процентной доли в российской ИТ-группе «ИКС Холдинг», принадлежащей Антону Черепенникову. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе USM.

«ИКС Холдинг» станет подразделением «ЮэСэМ Телеком», который уже владеет 100 % акций одного из ведущих мобильных операторов России ПАО «МегаФон». Компанию «ЮэСэМ Телеком» возглавит Стрешинский.



«Мы рады приветствовать «ИКС Холдинг» в периметре группы USM. Наши компании связывает прочное партнерство. «ИКС Холдинг» — крупнейший поставщик «МегаФона» и уже сегодня предоставляет оператору целый ряд продуктов и услуг — от биллинга и CRM-платформ до систем защиты сетевой инфраструктуры», — заявил Иван Стрешинский. Он добавил, что компания стремится построить крупнейший в СНГ и Восточной Европе холдинг цифровых услуг и решений на базе двух флагманов в своих отраслях.



Гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян и глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников сохранят свои позиции в компаниях. Последний займет в «ЮэСэМ Телеком» должность операционного директора и войдет в совет директоров «МегаФона».



В группу «ИКС Холдинг» входит 27 компаний, объединенных в пять субхолдингов — YADRO, Nexign, «Цитадель», «Криптонит» и «Форпост». Основные направления работы холдинга — цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, системы хранения данных, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, технологии блокчейн и искусственный интеллект.

