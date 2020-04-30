Верховный суд посоветовал чаще применять домашний арест в условиях эпидемии коронавируса

Российские суды при избрании меры пресечения или ее продлении должны учитывать то, что в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах проводятся карантинные мероприятия. Об этом сообщается в обзоре судебной практики, опубликованном на сайте Верховного суда 30 апреля.



Как пишет ВС, по преступлениям небольшой тяжести арест в принципе должен применяться только в исключительных случаях. Рекомендуется чаще использовать домашний арест.



Кроме того, в приоритетном порядке должны рассматриваться ходатайства защиты об условно-досрочном освобождении и замене наказания на более легкое. «Право осужденных просить о смягчении наказания, гарантированное частью 3 статьи 50 Конституции Российской Федерации... не может быть ограничено какими-либо обстоятельствами, в том числе связанными с распространением новой коронавирусной инфекции», — подчеркнули в ВС.

