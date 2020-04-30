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30.04.2020 11:39
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Верховный суд посоветовал чаще применять домашний арест в условиях эпидемии коронавируса

Российские суды при избрании меры пресечения или ее продлении должны учитывать то, что в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах проводятся карантинные мероприятия. Об этом сообщается в обзоре судебной практики, опубликованном на сайте Верховного суда 30 апреля.

Как пишет ВС, по преступлениям небольшой тяжести арест в принципе должен применяться только в исключительных случаях. Рекомендуется чаще использовать домашний арест.

Кроме того, в приоритетном порядке должны рассматриваться ходатайства защиты об условно-досрочном освобождении и замене наказания на более легкое. «Право осужденных просить о смягчении наказания, гарантированное частью 3 статьи 50 Конституции Российской Федерации... не может быть ограничено какими-либо обстоятельствами, в том числе связанными с распространением новой коронавирусной инфекции», — подчеркнули в ВС.

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Комментарии (3)

260741301
Лучше сразу - расстрел. Нарушил самоизоляцию - расстрел. А то не понятно, чем наказание (дом. арест) от самоизоляции (сидение дома) отличается?
Modest_5e4ce41f7533b
Можно всему населению присудить два месяца домашнего ареста за пособничество иностранному вирусу.
krasnonosov
Можно подумать уже месяц сидения дома не является домашним арестом для всей страны.
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