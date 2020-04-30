Замдиректора детского магазина в Красном Бору задержали как педофила. В Сети он представлялся «охотником за маньяками»

После девяти месяцев переписки и личной встречи под угрозой разослать по Сети интимные фото, школьница из Петербурга созналась матери, что ее склоняют к сексу. Марка из переписки вычислили и задержали.

Подозреваемый в совращении 15-летней школьницы с ночи 30 апреля находится в отделе полиции. Замгендиректора магазина детских товаров в Красном Бору задержали там же, после обращения в правоохранительные органы мамы девочки. Подросток рассказала о происходящем два дня назад, когда представлявшийся Марком мужчина через соцсети уговаривал ее о личной встрече и шантажировал уже имеющимися у него фото и видео девушки.