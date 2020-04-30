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30.04.2020 09:52
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Замдиректора детского магазина в Красном Бору задержали как педофила. В Сети он представлялся «охотником за маньяками»

После девяти месяцев переписки и личной встречи под угрозой разослать по Сети интимные фото, школьница из Петербурга созналась матери, что ее склоняют к сексу. Марка из переписки вычислили и задержали.

Подозреваемый в совращении 15-летней школьницы с ночи 30 апреля находится в отделе полиции. Замгендиректора магазина детских товаров в Красном Бору задержали там же, после обращения в правоохранительные органы мамы девочки. Подросток рассказала о происходящем два дня назад, когда представлявшийся Марком мужчина через соцсети уговаривал ее о личной встрече и шантажировал уже имеющимися у него фото и видео девушки.

Как выяснилось, общение 31-летнего Марка и тогда еще 14-летней девочки началось в августе прошлого года. Он поведал школьнице, что в Сети охотится за маньяками. Для этого ему необходимы фото и видео обнаженных школьниц. Ученица из Кировского района согласилась помочь. Осенью Марк потребовал личной встречи, чтобы записать очередное видео и дальше «ловить маньяков», обещал не лишать девственности. Девочка согласилась только после того, как он пригрозил в случае отказа опубликовать ее фото. Встреча прошла в квартире на Ленинском проспекте, обещание Марк сдержал, но записанное видео потянуло на 134 статью УК РФ — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

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