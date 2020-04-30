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30.04.2020 09:26
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Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался в возрасте 57 лет. Об этом 30 апреля сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев. Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал Владимиров в Instagram.

Андрей Джатдоев возглавлял Ставрополь с октября 2016 года. Причина смерти не уточняется.

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Комментарии (1)

Noid
"В числе прочего, Андрей Джатдоев долгие годы являлся членом партии «Единая Россия», а также входил в состав Президиума регионального политического совета партии."
Комментарии на одном из форумов:
"был за повышение пенсионного возраста, ну вот и помог бюджету."
"Сколько всего полезного смог забрать на тот свет?"
"Памятник должен быть обязательно гранитным! ...Но главное тяжёлым!"
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