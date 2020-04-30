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30.04.2020 09:12
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Лжеменеджерам банка доверились доктор исторических наук и миллионерша из Сертолово

Мошенники, представляющиеся менеджерами различных кредитно-финансовых организаций, продолжают обзванивать жителей Петербурга и Ленобласти. Число жертв, несмотря на многочисленные предупреждения, не уменьшается, а суммы растут.

Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, накануне полиция Выборгского района Петербурга зарегистрировала обращение 63-летней пенсионерки из Сертолово. Она рассказала, что с утра до вечера ей на мобильный названивали неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Центробанка. Они уверяли женщину, что её счета оказались в опасности, поэтому деньги нужно перевести. Жительница Ленобласти поддалась уговорам и приехала к банкомату на Луначарского, откуда перевела мошенникам 3,6 млн рублей. Затем через другой аппарат на Гражданском проспекте она докинула ещё 900 тысяч.

В этот же день к правоохранителям обратилась за помощью 64-летняя сотрудница Института истории материальной культуры РАН. Доктор исторических наук также не смогла включить критическое мышление и буквально подарила обманщикам 169 тысяч рублей.

Это далеко не все обращения за минувшие сутки. Буквально каждый день полиция Петербурга получает новую кипу заявлений — горожане продолжают верить в мифический взлом счетов. Тремя днями ранее пенсионерки перевели обманщикам 6 млн рублей.

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Комментарии (4)

тат2007amg
А почему на эти разводки в основном дамы попадаются?
WuhanRockCafe
Преступность совсем распоясалась - на последние гроши у пенсионерок польстились .
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