Гостиницы и санатории Крыма сохраняют высокий уровень бронирования на высокий сезон, несмотря на коронавирус

Крымские санатории и отели, несмотря на пандемию коронавируса, сохранили высокий уровень бронирования на высокий сезон. Об этом 30 апреля сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.



«На сегодня брони по санаториям сохранены более чем на 60%, по гостиничному сектору, крупным и небольшим гостиницам – на 30-40%. Многие отели и санатории получили серьёзные предоплаты за будущий отдых, эти деньги они вложили в подготовку к сезону, в ремонт номеров, подготовку пляжей, закупку оборудования, мебели. И, конечно, возврат этих денег туристам может стать большой проблемой. Поэтому надо стараться убеждать наших гостей не отменять, а переносить брони на выгодных условиях», – приводит слова Волченко РИА Новости.

