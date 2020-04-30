Гостиницы и санатории Крыма сохраняют высокий уровень бронирования на высокий сезон, несмотря на коронавирус
Крымские санатории и отели, несмотря на пандемию коронавируса, сохранили высокий уровень бронирования на высокий сезон. Об этом 30 апреля сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«На сегодня брони по санаториям сохранены более чем на 60%, по гостиничному сектору, крупным и небольшим гостиницам – на 30-40%. Многие отели и санатории получили серьёзные предоплаты за будущий отдых, эти деньги они вложили в подготовку к сезону, в ремонт номеров, подготовку пляжей, закупку оборудования, мебели. И, конечно, возврат этих денег туристам может стать большой проблемой. Поэтому надо стараться убеждать наших гостей не отменять, а переносить брони на выгодных условиях», – приводит слова Волченко РИА Новости.
По его словам, при отсутствии отрицательной динамики санаторно-курортный комплекс полуострова сможет начать подготовку к летнему сезону уже после 12 мая: имеются в виду технические и ремонтные работы, подготовка пляжей, с соблюдением всех необходимых мер профилактики и дезинфекции.
Ранее эксперты Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) совместно с Ассоциацией малых отелей Крыма (АСМОК) сформировали предложения к рекомендациям Роспотребнадзора, попросив разрешить с 1 июня работу 100% мощностей гостиничного сектора Крыма и Севастополя «при отсутствии распространения» коронавируса в регионах РФ.
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал изменения в указ от 17 марта 2020 года, согласно которым сроки самоизоляции для граждан республики продлеваются до 11 мая. На среду общее число зараженных коронавирусом в Крыму достигло 89. Выписаны 29 человек. Глава Крыма подписал указ об обязательном помещении в обсерватор на двухнедельный срок всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих на полуострове регистрации или собственности.