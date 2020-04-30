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30.04.2020 08:34
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Петербургские полицейские ищут любителя закручивать гайки

Пенсионер из Петродворцового района Петербурга попросил полицию найти вора, который обчистил квартиру его матери в Петергофе. Преступник унёс то, на что обычно не зарятся.

Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, накануне утром в правоохранительные органы обратился 63-летний мужчина. Он заявил, что некто с 17 по 28 апреля проник в квартиру его мамы в доме №11 по улице Чебышевской и похитил ящик. В нём было ровно 200 гаечных ключей. Ущерб, со слов петербуржца, составил 10 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

WuhanRockCafe
Остался открытым вопрос - против кого возбуждено уголовное дело?
В нелегкие 90-е годы на ЛМЗ было налажено производство пассатижей и, естественно, работяги понемногу их перли. Охрана смотрела сквозь пальцы на мелкие (на бутылку) хищения, но одного взяли с приличной партией инструмента. При обыске было обнаружено более 300 пассатижей.
Вангую, что и 200 гаечных ключей подобного происхождения.
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