Петербургские полицейские ищут любителя закручивать гайки

Пенсионер из Петродворцового района Петербурга попросил полицию найти вора, который обчистил квартиру его матери в Петергофе. Преступник унёс то, на что обычно не зарятся.



Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, накануне утром в правоохранительные органы обратился 63-летний мужчина. Он заявил, что некто с 17 по 28 апреля проник в квартиру его мамы в доме №11 по улице Чебышевской и похитил ящик. В нём было ровно 200 гаечных ключей. Ущерб, со слов петербуржца, составил 10 тысяч рублей.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

