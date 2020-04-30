Вечерняя авария на Киевском шоссе оказалась ещё более массовой, чем сообщалось сначала. По итогам разбора инспекторы ГИБДД насчитали 19 повреждённых машин. Об этом 30 апреля сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Напомним обстоятельства. По предварительной информации Госавтоинспекции, 29 апреля около 22:55 на 34-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков (Гатчинский район) с КамАЗа опрокинулся контейнер с мусором, из-да чего столкнулись попутные автомобили. Всего произошло около шести ДТП, один человек получил травмами средней степени тяжести. Сначала сообщалось о 13 повреждённых машинах, затем о 19.

Кадр из видео в vk.com/spb_today Кадр из видео в vk.com/spb_today

Подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что место это коварное — скоростное шоссе перед Донями, в районе Зайцево, продуваемый путепровод через железную дорогу, с низины идёт влага, и при минусовой температуре (а ночью был морозец) быстро образуется гололедица. Днём и вечером в этом районе шёл снег. «Там пухто с металлом, железки по всей дороги, — рассказывает Сергей. — Скользко было, жесть, при скорости 50 авто ехало само по себе». «Каких 6 ДТП?! Там стали биться все проезжающие. Даже пожарка подальше уехала, машины, как кегли, разлетались по дороге, — пишет Таня. — Я туда приехала, так как мой брат попал в этот замес. Там потом такая жесть началась. Одна за одной. Просто груда железа. Страшно было там находиться. Десятки машин в обоих направлениях! Только и успевай следить, что бы в тебя не вылетели. <…> Я ехала на полном приводе 10 км в час. Несло во все стороны».

«Я пока там стояла 10 минут, людей забирала, машин пять ещё въехало в кучу, которая стояла. На одной стороне Киевского машин 20, на другой тоже машин 20, и они всё продолжали въезжать в друг друга и биться, — продолжает Таня. — Я ехала к раскорёженной машине брата за его беременной женой. И я заранее знала, куда еду, и оттормаживала заранее поток машин, едущие сзади». При этом, по словам подписчиков «ДТП и ЧП» и «Авто Гатчина», дорогу обрабатывали: «Ехал в сторону города и на встречу посыпалка шла с солью, а через километров 10 месиво».



Движение на месте ДТП до сих пор немного затруднено. Там ещё остаются машин семь с повреждениями, отмечает Михаил.