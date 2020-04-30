Песков заявил, что можно «робко надеяться» на выход России на плато по коронавирусу

Появилась надежда, что Россия выходит на плато по коронавирусу, но ситуация зависит от дисциплины граждан, соблюдающих режим самоизоляции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI. Видеозапись опубликована на YouTube 30 апреля.



«Произошло ли это сейчас? Ну, можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами», — ответил Песков на вопрос про плато и добавил, что этого хотели бы все. Пресс-секретарь президента добавил, что ситуация во многом зависит от того, насколько хорошо граждане будут соблюдать режим самоизоляции до 11 мая. Если люди будут нарушать ограничения, то число заражений снова будет увеличиваться.

