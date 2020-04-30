США тревожит голод в Северной Корее из-за коронавируса. Там не зарегистрировано ни одного заболевшего

По словам Помпео, в Северной Корее есть реальный риск распространения COVID-19, за которым последует нехватка продуктов и голод. «Мы пристально следим за этим, поскольку это может оказать прямое воздействие на достижение наших целей, которые заключаются в том, чтобы, наконец, добиться денуклеаризации», - цитирует политика ТАСС.

Вспышка коронавирусной инфекции может спровоцировать нехватку продовольствия в Северной Корее. Об этом 29 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала Fox News.

Гуманитарный кризис, который затронет миллионы людей и наводнит беженцами соседний Китай, он также предрекает в случае возможной смерти Ким Чен Ына. Официальных сведений о состоянии здоровья лидера КНДР нет, на публике он не появляется с 11 апреля. Кореист рассказал «Фонтанке», что вождь скорее жив.

Также нет данных о коронавирусной статистике в Северной Корее. Официально там нет ни одного заболевшего, КНДР остаётся в коротком списке свободных от вируса стран. Границы республики закрыты для иностранцев с 21 января. В конце месяца власти прекратили сообщение с Китаем, объявив это вопросом национального выживания, в начале февраля - с Россией.