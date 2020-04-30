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30.04.2020 00:27
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ВОЗ насчитала в мире 3 млн инфицированных COVID-19

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 3 миллиона и составило 3 018 952 человека, почти 208 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы более 66 тысяч новых случаев заражения и 5376 смертей.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 406 899 человек), скончались более 129 тысяч человек.

П по данным университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, в мире уже 3 млн 179 тысяч зараженных новым коронавирусом.

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Комментарии (1)

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