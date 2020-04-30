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30.04.2020 00:15
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The Wall Street Journal: В США заказали еще 100 тысяч мешков для тел жертв пандемии

The Wall Street Journal пишет о том, что в США заказали еще 100 тысяч мешков для тел в рамк ах подготовки к "худшему" развитию ситуации с коронавирусной инфекцией.

По данным газеты, заказ мешков на 5,1 миллиона долларов оформило 21 апреля Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). В данных о заказе сообщается, что поставщиком является небольшая компания в Калифорнии, доставить заказ должны к 4 мая.

Напомним, количество жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч, по данным университета Джона Хопкинса вечером 29 апреля их уже 60 207. Университет суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Из всех летальных исходов 18 076 зарегистрированы в городе Нью-Йорк.

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Комментарии (3)

260802031
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