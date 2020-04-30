The Wall Street Journal: В США заказали еще 100 тысяч мешков для тел жертв пандемии

The Wall Street Journal пишет о том, что в США заказали еще 100 тысяч мешков для тел в рамк ах подготовки к "худшему" развитию ситуации с коронавирусной инфекцией.

По данным газеты, заказ мешков на 5,1 миллиона долларов оформило 21 апреля Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). В данных о заказе сообщается, что поставщиком является небольшая компания в Калифорнии, доставить заказ должны к 4 мая.



Напомним, количество жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч, по данным университета Джона Хопкинса вечером 29 апреля их уже 60 207. Университет суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.