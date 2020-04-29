Биржа в США закрылась ростом

Торги наа Нью-Йоркской фондовой бирже завершились ростом, по мнению экспертов, оптимизм инвесторов связан с сообщениями новостей об успешных испытаниях лекарства от заболевания, вызываемого COVID-19.
Индекс Dow Jones вырос на 2,21% до 24 633,86 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 2,66% до 2 939,51 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 306,98 пункта (3,57%), до отметки 8 914,71 пункта.
Ранее американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences заявила, что разработанный ее специалистами противовирусный препарат Remdesivir помогает пациентам проще перенести заболевание, вызванное новым коронавирусом.