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29.04.2020 22:34
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Спецрейс вернёт на родину застрявших в Британии петербуржцев. Билет обошёлся в 200 евро

Вывозной рейс «Аэрофлота» эвакуирует из Лондона в Москву 92 российских туриста, среди которых есть и петербуржцы. О возвращении просят ещё столько же россиян, но дату следующего вылета дипломаты назвать не берутся.

Как сообщает заведующий консульским отделом посольства РФ в Соединенном Королевстве Кирилл Соколов-Щербачев, рейс «Аэрофлота» Лондон - Москва вылетел вечером 29 апреля. В список пассажиров через портал Госуслуг попали 109 россиян, но добраться до Хитроу к назначенному времени успели не все.

На борт зарегистрировались 92 человека. Большинство из них москвичи, есть жители Петербурга, Ленинградской и Нижегородской областей.

«Среди них разные категории: здесь и студенты, и россияне, которые были в гостях и с билетами на апрель-май, есть пожилые люди, несколько семей с детьми, дети без сопровождения (родителей) возвращаются в Россию», - цитирует Соколов-Щербачева РИА Новости.

Посол России в Великобритании уточнил, что бесплатно на рейс попали только те, кто сохранил билеты на самолёт в Москву. Остальным возвращение домой обошлось в 200 евро.

«Такой рейс организовать очень сложно, и я не могу обещать, что что-то подобное будет организовано в предстоящие недели», - говорит дипломат. По его словам, сейчас в посольстве зарегистрировано ещё порядка 100 россиян, которые хотят, но не могут уехать из Британии.

По данным университета Джонса Хопкинса, Британия занимает четвёртое место по зарегистрированным случаям коронавируса (166 440) и второе по числу летальных исходов (26 097).

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Комментарии (3)

Draftikk
вспомнили, что паспорт России пылится на полке, а на дворе конец апреля
dedmoroz_5e4d8827384c2
Всего 200 Е! Что так дешево? Одного нуля не хватает. Или это десантный Ил-76?
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