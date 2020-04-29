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29.04.2020 22:14
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Рогозин сообщил о 148 заболевших коронавирусом сотрудниках ракетно-космической отрасли

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом сотрудников на предприятиях «Роскосмоса» выросло до 148, сообщил вечером 29 апреля в Твиттере глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 18.15 29.04.2020. Всего заболевших - 148, выздоровевших – 12, умерших – 4», – написал Рогозин.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 29 апреля, в России число случаев заражения коронавирусом выросло на 5841 – до 99 399. За весь период выздоровели 10 286 пациентов, зарегистрировано 972 смерти, связанные с коронавирусом.

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