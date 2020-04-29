Рогозин сообщил о 148 заболевших коронавирусом сотрудниках ракетно-космической отрасли
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом сотрудников на предприятиях «Роскосмоса» выросло до 148, сообщил вечером 29 апреля в Твиттере глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 18.15 29.04.2020. Всего заболевших - 148, выздоровевших – 12, умерших – 4», – написал Рогозин.
Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 18:15— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 29, 2020
29.04.2020
ВСЕГО ЗАБОЛЕВШИХ - 148,
ВЫЗДОРОВЕВШИХ - 12,
УМЕРШИХ - 4
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 29 апреля, в России число случаев заражения коронавирусом выросло на 5841 – до 99 399. За весь период выздоровели 10 286 пациентов, зарегистрировано 972 смерти, связанные с коронавирусом.