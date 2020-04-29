В Пулково приземлился самолёт с туристами из Италии. В Петербурге их ждёт обсерватор и домашний карантин

Вывозной рейс «Аэрофлота» из Рима совершил посадку в петербургском аэропорту вечером 29 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.



Самолёт приземлился в 19:22 и позднее вылетит в Москву. Как сообщают в Смольном, девятый спецрейс встречает традиционный кордон из врачей, сотрудников Роспотребнадзора, профильных подразделений Петербурга и области и сотрудников правоохранительных органов.

Вызволенных из заграничного плена осматривают на борту самолёта и при наличии симптомов отправляют в больницу. У остальных берут анализы и проводят к автобусам по специальному коридору в закрытых для других людей частях аэропорта, туда же доставляют продезинфицированный багаж.