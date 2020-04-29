В Пулково приземлился самолёт с туристами из Италии. В Петербурге их ждёт обсерватор и домашний карантин
Вывозной рейс «Аэрофлота» из Рима совершил посадку в петербургском аэропорту вечером 29 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Самолёт приземлился в 19:22 и позднее вылетит в Москву. Как сообщают в Смольном, девятый спецрейс встречает традиционный кордон из врачей, сотрудников Роспотребнадзора, профильных подразделений Петербурга и области и сотрудников правоохранительных органов.
Вызволенных из заграничного плена осматривают на борту самолёта и при наличии симптомов отправляют в больницу. У остальных берут анализы и проводят к автобусам по специальному коридору в закрытых для других людей частях аэропорта, туда же доставляют продезинфицированный багаж.
Петербуржцев и жителей Ленобласти развезут по домам в сопровождении ГИБДД. Для них уже подготовлены предписания об обязательной 14-дневной изоляции. Иногородние продолжат затянувшийся отпуск в пансионате «Заря».
В Смольном сообщают, что ждут 56 человек. По информации Минтранса, в Петербурге самолёт покинут только 37 пассажиров из 105. Остальные 68 полетят до Москвы. Также сегодня в Пулково ждут ещё один спецрейс, который должен вернуть более ста туристов из Шри-Ланки.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия занимает третье место по числу зарегистрированных случаев коронавируса. Там заболели 201 505 человек, 27 359 скончались.