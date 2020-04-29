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29.04.2020 19:44
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В Пулково приземлился самолёт с туристами из Италии. В Петербурге их ждёт обсерватор и домашний карантин

Вывозной рейс «Аэрофлота» из Рима совершил посадку в петербургском аэропорту вечером 29 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолёт приземлился в 19:22 и позднее вылетит в Москву. Как сообщают в Смольном, девятый спецрейс встречает традиционный кордон из врачей, сотрудников Роспотребнадзора, профильных подразделений Петербурга и области и сотрудников правоохранительных органов.

Вызволенных из заграничного плена осматривают на борту самолёта и при наличии симптомов отправляют в больницу. У остальных берут анализы и проводят к автобусам по специальному коридору в закрытых для других людей частях аэропорта, туда же доставляют продезинфицированный багаж.

Петербуржцев и жителей Ленобласти развезут по домам в сопровождении ГИБДД. Для них уже подготовлены предписания об обязательной 14-дневной изоляции. Иногородние продолжат затянувшийся отпуск в пансионате «Заря».

В Смольном сообщают, что ждут 56 человек. По информации Минтранса, в Петербурге самолёт покинут только 37 пассажиров из 105. Остальные 68 полетят до Москвы. Также сегодня в Пулково ждут ещё один спецрейс, который должен вернуть более ста туристов из Шри-Ланки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия занимает третье место по числу зарегистрированных случаев коронавируса. Там заболели 201 505 человек, 27 359 скончались.

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Комментарии (1)

Анна Эстедт
Почему только иногородних в "Зарю"?! У всех жителей СПб есть отдельные квартиры для самоизоляции?! Какой карантин, когда сожители могут выходить в люди?!
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