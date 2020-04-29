Цены на нефть растут на фоне выхода данных о запасах в США

Цены на нефть начали рост на фоне публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране. Об этом свидетельствуют данные торгов.



Стоимость фьючерсов на поставку нефти марки Brent в июле к 19:20 мск подскочила до $24,19 за баррель. Таким образом, «черное золото» подорожало на 15,4% — на закрытии торгов 28 апреля фьючерсы торговались на уровне $20,46 за баррель.

Подорожала и нефть WTI. К 19:20 мск баррель нефти этой марки с поставкой в июне стоил $16,03 за баррель. С закрытия торгов 28 апреля он подорожал на 23%.