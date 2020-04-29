FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +5
73.69р80.05р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.04.2020 19:49
0
Печать

Цены на нефть растут на фоне выхода данных о запасах в США

Цены на нефть начали рост на фоне публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерсов на поставку нефти марки Brent в июле к 19:20 мск подскочила до $24,19 за баррель. Таким образом, «черное золото» подорожало на 15,4% — на закрытии торгов 28 апреля фьючерсы торговались на уровне $20,46 за баррель.

Подорожала и нефть WTI. К 19:20 мск баррель нефти этой марки с поставкой в июне стоил $16,03 за баррель. С закрытия торгов 28 апреля он подорожал на 23%.

Напомним, Минэнерго США ранее сообщило, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 апреля, выросли на 9 млн баррелей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний