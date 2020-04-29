Культура, стройка, малый бизнес. Смольный раскрыл содержание второго пакета мер поддержки бизнеса, когда подоспеет помощь — неясно

Смольный определится, какие меры поддержки бизнеса войдут в так называемый второй антивирусный пакет, работу над которым начали еще месяц назад. Как сообщили 29 апреля в аппарате вице-губернатора Евгения Елина по итогам встречи с представителями промышленных предприятий, в него войдут:

— целевые субсидии на заработную плату сотрудникам предприятий малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей в размере уплаченного данными организациями НДФЛ во 2-м и 3-м кварталах 2019 года;

— снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для малых и средних компаний, которые осуществляют деятельность в области обрабатывающих производств и инновационных технологий;



— преференции по уплате налога на имущество собственникам крупных ТЦ площадью более 1 тыс. кв. м при условии снижения арендной платы для арендаторов — малых и средних компаний из числа пострадавших отраслей;

— введение моратория по начислению пени и штрафов за просрочку оплаты в части теплоснабжения;

— отсрочка выплаты налога на имущество за второй квартал для всех организаций, вне зависимости от размера, но для пострадавших отраслей.

Также во второй пакет войдут меры по поддержке организаций в области культуры, малого и среднего бизнеса строительной отрасли, мероприятия по труду и занятости населения, говорится в сообщении аппарата вице-губернатора. Ранее в Смольном заявили, что помогут кинотеатрам, театрам, концертным площадкам и другим учреждениям культуры, пострадавшим от коронавирусных ограничений.

Сроки и механизм утверждения второго пакета мер не уточняются, хотя работать над ним чиновники начали еще в конце марта.

После утверждения второго пакета мер начнется работа над третьим, который должен помочь компаниям выйти из ограничительных условий. С этой целью планируется разработать и принять стандарты безопасной деятельности на основе рекомендации Роспотребнадзора с индивидуальными дополнениями для каждой отрасли.

